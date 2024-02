Jornalistas esportivos da Globo assumem namoro; entenda

Dois dos nomes mais conhecidos do jornalismo esportivo na TV, Marcelo Courrege e Carol Barcellos, da TV Globo, estão namorando. Após alguns meses de especulação, o casal confirmou o relacionamento com uma foto juntos no Sambódromo, publicada em seus perfis do Instagram na manhã desta segunda-feira (12).

Até ano passado, Courrege era casado com a também repórter Renata Heilborn, que trabalhava na Rede Globo até meados de 2023. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal "Metrópoles", Carol era amiga pessoal do ex-casal e foi madrinha de casamento deles.

Com o fim do relacionamento entre eles, começaram a circular nas redes sociais rumores de que Carol e Marcelo estariam vivendo um affair. Nesta segunda (12), ele publicaram o registro do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí juntos. Os seguidores logo começaram a comentar sobre os rumores. Para um deles, que escreveu que o casal estava confirmando "a fofoca que saiu meses atrás", Carol respondeu: "Amor. E não fofoca..."

Além de Courrege, Carol, que apresenta o Globo Esporte, também já teve um relacionamento com outro jornalista da Rede Globo: Bruno Cortês, repórter da SportTV que também é pai de sua filha, Júlia. Ela também foi casada com André Vianna.