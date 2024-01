Grazi Massafera desmente término e diz que nunca namorou Marlon Teixeira

A atriz Grazi Massafera, de 41 anos, usou seu perfil nas redes para desmentir as notícias do suposto término de seu relacionamento com o também ator Marlon Teixeira. Na verdade, os dois sequer foram um casal, segundo Grazi, que afirmou que sua relação com Teixeira sempre foi de amizade.

"Mal cheguei de uma mini folga por conta das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre o fim de um namoro meu (que não tive). Estão atrasados ou só falta de notícias mesmo? Envolvendo Marlon, pessoa linda que virou amigo mas não nos vemos há meses", explicou Grazi, nos stories de seu perfil do Instagram.

"Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha). Aproveitem que virou o ano. Deixa o povo beijar e ser feliz - mas sem invenções", concluiu a atriz na postagem.

A atriz ainda aproveitou a postagem ara contar que voltou para as gravações do remake da novela "Dona Beja". Grazi vai interpretar a protagonista na produção, do serviço de streaming HBO Max. A novela terá 40 capítulos e ainda não tem uma previsão de lançamento.