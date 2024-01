Artistas parabenizam ator Daniel Erthal por iniciativa como vendedor ambulante

Nesta quarta-feira (3), Daniel Erthal viralizou nas redes sociais após publicar vídeos do seu trabalho de ambulante em Copacabana. O rapaz vende cervejas em um carrinho na Zona Sul, e vendeu a bebida durante o réveillon na praia de Copacabana. Vídeos do momento, publicados na internet, arrancaram elogios de internautas.

Após a repercussão na internet, diversos artistas que conhecem Daniel elogiaram o rapaz pela iniciativa. Chay Suede deixou um coração na publicação. Já Romulo Arantes, no ar nas telinhas brasileiras com "Fuzuê", foi ao encontro de Daniel e fez questão de ajudar nas vendas do amigo comprando uma cerveja e tomando com ele. "Ele que é um amigo meu de muitos anos, da vida de ator. A gente se conheceu há anos atrás, é muita história", escreveu o artista, em foto publicada com o amigo.

Outros artistas do ramo também rasgaram elogios a Daniel, e a atriz Babi Borges parabenizou o ator. "Pertinho de casa! Eu e Iran vamos aí tomar uma cerva", comentou a mulher, mencionando o ator Iran Malfitano. Fiuk também deixou seu comentário para o rapaz, chamando ele de exemplo. "Foda demais!", escreveu o filho de Fábio Junior.

Além do empreendimento, Daniel pretende continuar atuando, e, atualmente, está gravando um filme com Roobertchay Rocha, diretor, roteirista e pai de Chay Suede. O ator dará vida ao antagonista da trama.