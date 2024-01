Nova pandemia: Veja previsões de Márcia Sensitiva para 2024

A vidente Márcia Sensitiva fez novas apostas para o ano de 2024. Em suas mais recentes previsões, realizadas durante sua participação no podcast 'Vaca Cast', da influenciadora Evelyn Regly, e no programa 'Timeline Gaúcha', da Rádio Gaúcha, a astróloga revelou o que acredita que vai abalar o mundo neste ano que se inicia.

Segundo Márcia, o ramo da ciência e tecnologia terá uma enorme evolução, com grandes descobertas a caminho.

"Muita falcatrua vai vir à tona, vai ser um horror, mas em compensação a ciência vai ser um espetáculo. O que a gente vê é uma ciência adiantada. A gente vê a tecnologia, é um negócio assim, fora do normal. E muito, muito, muito remédio novo”, contou à Evelyn Regly.

Mas, como nem tudo são flores, a sensitiva prevê que as guerras em curso na Terra, como a da Rússia x Ucrânia e de Israel x Hamas, continuarão e que uma nova pandemia está a caminho.

"Essa pandemia vai mexer com a pele da gente. Eu vejo uma pandemia, mas não vejo ela chegando no Brasil, mas vai ser uma pandemia mundial. As pessoas vão ter que ficar em casa, por que vai mexer com a pele”, revelou no Timeline Gaúcha.

A clarividente também disse ver o surgimento de uma nova língua unificada no planeta.

"Outra coisa que a gente vai ter em 2024 é uma linguagem. Não tem o inglês, o francês? Agora vai ter uma universal”, afirmou Márcia aos apresentadores da Rádio Gaúcha.