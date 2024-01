Grazi Massafera e Marlon Teixeira terminam relacionamento após quase um ano de namoro

Depois de quase um ano juntos, o namoro de Grazi Massafera e Marlon Teixeira chegou ao fim. A relação acabou antes do final de 2023, e os dois passaram a virada separados, mas em estados próximos no Nordeste.

A atriz passou o réveillon com Angélica e Luciano Huck, em São Miguel dos Milagres, no estado de Alagoas. Já Marlon apostou nas festas badaladas em Pernambuco, na Praia dos Carneiros. Com ele, estavam José Loreto e o atleta Fernando Fernandes.

O modelo e a artista assumiram o namoro nas redes sociais em abril do ano passado, quando Marlon postou uma foto dos dois juntos. No entanto, antes disso, foi descoberto que os dois haviam feito uma viagem à Bahia, e comentários e curtidas nas redes sociais um do outro eram feitas antes do relacionamento se tornar público.

Em agosto, o casal entrou em crise após o modelo viajar com Rachel Apollonio, que também é modelo e já teve um affair com Marlon.

Apesar de visivelmente afastados, Grazi continuou interagindo com o rapaz em redes sociais. Nos últimos meses, o homem passou a maior parte do segundo semestre fora do Brasil.