Influencer que comentou sobre 'novo filho' de Neymar nega gravidez

Mais cedo, perfil de influencer comentou: "Já vai ganhar um irmãozinho(a) do papai Ney" - Foto: Reprodução/Instagram

Mais cedo, perfil de influencer comentou: "Já vai ganhar um irmãozinho(a) do papai Ney" - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Jamile Lima - que deu a entender que o jogador Neymar Jr.será pai pela terceira vez em um comentário nas redes - se pronunciou a respeito das declarações polêmicas e negou ter qualquer informação a respeito de um novo filho do atleta. A influenciadora disse que não está grávida do atleta e que o comentário foi feito por algum funcionário de sua equipe, que teria usado seu perfil sem autorização.

"Não estou grávida do Neymar, nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato. Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi infeliz de uma pessoa da minha equipe. Já estou tomando as medidas cabíveis", afirmou a a influenciadora cearense, em vídeo publicado nas redes na tarde desta terça (02).

Leia também:

➢ Joelma revela estar há quatro anos sem beijar e explica: “Quero um amor de alma"

➢ Ex-mulher de Hugo Gross invade condomínio do artista e destrói veículo do ator

Jamile aproveitou o pronunciamento para pedir desculpas ao jogador pelo ocorrido. "Quero dizer que nunca tive meu nome envolvido em qualquer tipo de polêmica. Não tenho nenhuma notícia se ele vai ou não ser pai... Me perdoe, Neymar, se isso te causou constrangimento... Não tenho nada a ver sobre isso, não sei de notícia nenhuma", enfatizou a influenciadora.



O polêmico comentário foi feito em uma publicação d eum eprfil de fofocas, que compartilhou uma foto da bebê Mavie, segunda filha do jogador. "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", havia escrito o perfil de Jamile, em comentário apagado.

Léo Dias confirma novo filho do jogador

Apesar da negativa de Jamile, o colunista Leo Dias afirma que Neymar será, sim, pai novamente. O portal do jornalista publicou que uma outra modelo, que não é a cearense, confirmou estar esperado o terceiro bebê do jogador. Segundo o portal, a modelo é brasileira e já estaria no terceiro mês de gestação.

A identidade da suposta nova 'mamãe' não foi divulgada. O jogador também não comentou as alegações até a tarde desta terça (02). Neymar é pai de duas crianças: Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de dois meses.