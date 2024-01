Ex-mulher de Hugo Gross invade condomínio do artista e destrói veículo do ator

Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de dano ao patrimônio particular - Foto: Divulgação

Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de dano ao patrimônio particular - Foto: Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira (1) a ex-esposa do ator Hugo Gross, invadiu o prédio do artista, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A modelo quebrou o portão do condomínio e danificou três carros de Hugo.

Ela foi levada para a delegacia, junto com os seguranças do prédio e o síndico, que acionaram a polícia e prestaram queixa. Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de dano ao patrimônio particular.

Quando chegaram no local, os agentes encontraram a mulher detida pelo síndico e por um funcionário do prédio. Foi relatado que ela danificou três carros do ex-marido, além de ter invadido o condomínio. A ex-esposa de Hugo derrubou o portão da residência com seu próprio carro.

A acusada prestou depoimento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), mas não revelou o motivo de ter cometido a invasão e destruído os veículos do ex. Após ser autuada por dano com menor potencial ofensivo e liberada. O titular da distrital afirmou que Hugo ainda não procurou a Polícia Civil.

Em 2016, ela contou ter sido agredida por seguranças do condomínio onde morava com Hugo, em Curicica, na Zona Oeste. Ela conta que a agressão aconteceu a mando do ator quando ela foi ao local recolher seus pertences. Segundo ela, as ordens é que ela fosse retirada do prédio à força.

A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara) e, segundo Hugo, o conflito começou após a ex chamar o porteiro do condomínio, negro, de macaco e sujo.