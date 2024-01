Será? Neymar Jr pode ser papai pela terceira vez

O ano já é 2024, mas parece que as polêmicas envolvendo o jogador Neymar Jr, não tem previsão para acabar. Nesta terça-feira (2), veio à tona uma possível paternidade do atleta, que há dois meses se tornou pai da pequena Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Entretanto, segundo o portal LeoDias, a lista de herdeiros vai crescer, e Neymar se tornará papai pela terceira vez em 2024.



Os rumores começaram a partir de um comentário feito pelo perfil de uma influenciadora cearense, que insinuava um possível irmãozinho ou irmãzinha para Mavie, mas não entrava em detalhes. "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", disse o comentário.

Em seu Instagram,a influenciadora alegou que o comentário teria partido de alguém de sua equipe, e disse estar tomando medidas cabíveis contra o autor da mensagem. Ela afirmou ainda não conhecer o jogador, e não ter conhecimento se a história é verídica ou não.

Pouco tempo depois da publicação do comentário feito pelo perfil da influenciadora, o jornalista Leo Dias publicou a informação de que Neymar realmente seria pai pela terceira vez, mas que a mãe da criança não seria a cearense. A mãe seria uma modelo brasileira, com quem o jogador chegou a ter um romance enquanto ainda namorava Biancardi.

O portal publicou ainda que a modelo estaria grávida de três meses, tempo em que Neymar ainda estaria em um relacionamento público com a mãe de Mavie, que nasceu em outubro de 2023. A gravidez seria fruto de uma das “puladas de cerca” do jogador, o que não era incomum durante o relacionamento que teve com Bruna.

Apesar do romance com a suposta modelo, Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no joelho, teria ficado surpreso com a gravidez da mulher, que contou a notícia ao atleta por WhatsApp. Ela teria o acompanhado após a cirurgia no joelho e durante todo o tratamento da lesão, que ocorreu em outubro, em uma partida contra o Uruguai.

Ao descobrir, a principal preocupação do jogador seria como contar e qual a reação de Bruna Biancardi, que anunciou o término com o craque apenas em dezembro de 2023. Outro receio seria em relação à saúde da nova mamãe, que precisou se submeter a alguns tratamentos recentemente.

Neymar é pai de Mavie, de dois meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, e de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com a também influenciadora, Carol Dantas.