Joelma revela estar há quatro anos sem beijar e explica: “Quero um amor de alma"

A cantora Joelma foi ao programa “Mais Você”, na última segunda-feira (1º), e revelou à apresentadora, Ana Maria Braga, como anda sua vida amorosa. Joelma, ex-integrante da banda Calypso, onde cantava com seu ex-marido, Ximbinha, disse que está a procura de um novo amor, mas não tem pressa para encontrá-lo.

"Não tenho tempo, pra você ter um relacionamento, você tem que ter tempo, tempo é precioso demais. Eu estou querendo um amor muito especial e não abro mão disso. Quero um amor de alma", disse a cantora, que é dona do hit “Voando pro Pará”, lançado em 2016, que tem voltado a viralizar neste verão. Ela revelou ainda estar há quatro sem beijar na boca, à espera de seu grande amor.

Leia mais

Ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas e fatura mais de R$ 1 milhão

Saiba quem é morena que passou réveillon ao lado de Jonas Sulzbach

"A gente supera tudo... O segredo é perdoar. Perdoar não é voltar, não é confiar. Você perdoa e tira aquela coisa ruim de dentro de você. Uma coisa que aprendi: perdoar. Eu não sabia", disse a paraense.

Nas redes sociais, internautas se divertiram com a participação de Joelma no programa matinal. “São apenas onze horas da manhã, e a maior artista desse País, abrindo um espacate especialmente para vocês!”, disse um comentário. “A TV brasileira já começou 2024 servindo entretenimento com Joelma tomando tacacá em rede nacional com Ana Maria.”, escreveu outro.

Joelma é mãe de três filhos, Natália, de 34 anos, Yago, de 26, e Yasmin, de 18, que é fruto do casamento com Ximbinha.

São apenas Onze horas da manhã ,

e a maior artista desse País , abrindo um espacate especialmente para vocês! ✨😌

Que 2024 abençoado ✨🥂



JOELMA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/Y5MdNzf9xo — tamires🔸 (@tata0liveiraa) January 1, 2024