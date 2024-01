Show de Ludmilla na virada de Copacabana é invadido e cantora corre no palco

A cantora Ludmilla foi uma das escolhidas para dar boas-vindas ao novo ano em grande estilo, com um grande show no Réveillon de Copacabana. No entanto, ao longo da performance, um susto: um homem invadiu o palco correndo. Logo que percebeu, Ludmilla correu para os fundos do palco, enquanto o invasor foi perseguido pelos seguranças do evento.

No momento em que a confusão aconteceu, a cantora estava performando a música “Socadona”, fazendo a coreografia com seu ballet. Apesar do susto, os dançarinos seguiram dançando, assim como a banda e a cantora, que correu mas continuou cantando a música, como se nada estivesse acontecendo.

O show estava sendo transmitido ao vivo, mas a situação aconteceu tão rapidamente que nem foi notada durante a transmissão. Entretanto, nas redes sociais, a reação da cantora deu o que falar, e internautas comentaram sobre a naturalidade com que Ludmilla tratou a invasão.

"Queria ter esse jogo de cintura para lidar com os probleminhas da vida”, disse um internauta. “Rainha do drible nessa. E a equipe também foi sagaz demais”, comentou outro. Houve também quem brincasse com a rapidez da situação: "Do nada um arrastão no palco da Ludmilla".

O homem correu até o fundo do palco, onde foi capturado pelos seguranças.