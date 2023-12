Agente da PF é assaltado na saída do Aeroporto do Galeão

Um agente da Polícia Federal foi assaltado na saída do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, na manhã deste sábado (30). De acordo com as informações, pelo menos quatro homens armados abordaram o policial que estava em seu veículo, modelo Mercedes Benz, na cor prata, e anunciaram o assalto.

O crime aconteceu por volta das 9h30, na saída do edifício-garagem do terminal 2. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo do policial passando pela cancela de saída do estacionamento.

Também é possível ver nas imagens que, enquanto isso, o carro dos suspeitos, um Jeep Compass branco, passa na rua em frente. Na ação, o veículo, a carteira funcional do policial e um laptop da PF teriam sido levados.



Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj). Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

A Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o caso.