Ano novo bem marcado em cartas de tarot: o que as cartas revelam sobre 2024

Caso do acaso, bem marcado em cartas de ‘baralhô’! A ansiedade por 2024 e as incertezas do que o novo ano pode trazer fazem com que as pessoas recorram a muitos meios para garantir uma vida nova no ano novo. Tem quem use roupa branca para atrair paz, tem quem procure pular ondinhas no mar por uma ajudinha de Iemanjá e tem quem faça promessas para todos os santos.

O SÃO GONÇALO recorreu ao baralho cigano e às cartas de tarô para saber o que as cartas podem revelar sobre o ano de 2024.

O que diz o baralho cigano

A tiragem do baralho cigano foi feita por Rafaela Ribeiro, de 25 anos, cartomante guiada por Dona Rosa, uma entidade das religiões de matriz africana Umbanda e Candomblé.

O baralho da cartomante revelou que o ano novo vai ser um ano de muita esperança e positividade para diversas áreas da vida, mas é preciso cautela! 2024 pode ser de muito trabalho árduo, e Dona Rosa aconselha que toda energia, seja ela boa ou ruim, seja transformada em incentivo para a vida profissional. "Faça com que isso venha a te energizar para alcançar os seus objetivos, mesmo que seja nessa força do ódio", aconselhou Rafaela.

As cartas apontam que 2024 será um ano de positividade na área material e financeira, mas será preciso cuidar de si mesmo, da própria mente e da sua espiritualidade, "seja ela qual for", para prosperar da melhor forma. "Se prepare para assim que ocorrer a virada, começar a agir na vida e cuidar do que vem de dentro pra fora", contou.

No amor, o ano que vem pede cuidado com decisões precipitadas e palavras ditas na hora da raiva. O casal deverá ter cuidado com a frieza e com o não-dito: não é recomendado transparecer distância. Para os solteiros: amor próprio. "Enquanto você não conseguir aproveitar seu tempo sozinho, admirar seu 'corre' e apreciar sua própria companhia, as coisas não tendem a ir para frente", revelou.

As cartas indicam que a primeira metade do ano, até junho, será de tranquilidade e pouca movimentação, para dar uma acalmada no coração. A partir de julho, o mês 7, chega a hora da prosperidade, das alegrias e das surpresas entrarem em cena! "Quando pensarmos que 2024 não terá nada pra nos entregar, o mês 7 vem pra nos surpreender positivamente", contou a cartomante.

Os meses de agosto e setembro, 8 e 9, tendem a seguir nesse mesmo ritmo frenético e alegre. "Do mês 10 (outubro) em diante, há a necessidade de se resguardar, de entrar numa busca profunda por autoconhecimento, espiritualidade, saúde mental, cuidado com as atitudes que tomamos de forma impensada quando não conseguimos ver a situação com clareza", finalizou a mulher.

Cartas da leitura de 2024, lidas no sentido anti-horário: a estrela, a chave, a torre, o chicote, os peixes, a cegonha, o cigano e as nuvens | Foto: Arquivo pessoal/Rafaela Alves

Rafaela Ribeiro tem 25 anos e começou a jogar cartas de baralho cigano profissionalmente em 2021, de forma remota, mas já tem a prática com as cartas há mais de cinco anos. Além de cartomante, ela também é doula e educadora perinatal.

O que dizem as cartas de tarot

As cartas de tarot foram jogadas por Bruna Coelho, de 24 anos, mulher de Minas Gerais que tem o tarot e outros trabalhos na área espiritual como sua fonte de renda.

A tiragem apontou que 2024 será regido por três arcanos: a lua, a força e a roda da fortuna. A carta da lua fala sobre as diversas fases que o ano vai ter, e será necessário confiar na intuição para lidar com algumas situações. "Alerta sobre ilusões e situações onde podem vir enganos no emocional, portanto cuidado com os cafajestes", aconselhou a taróloga.

O segundo arcano que vai reger o ciclo de 2024 é o da força, e ele aponta que o próximo ano será de muitas batalhas internas e externas, mas muitos obstáculos serão superados. O terceiro arcano, a roda da fortuna, fala sobre a renovação de ciclos, mas esse não é o seu único significado. A roda da fortuna também conversa sobre a necessidade de confiar no destino e não controlar algumas situações. "É sobre não termos controle de certas situações em nossas vidas, o destino nos conduz exatamente onde necessitamos estar", revelou Bruna.

Tiragem de cartas para o ano de 2024 que apontam os arcanos: lua, força e roda da fortuna como regentes | Foto: Arquivo pessoal/Bruna Coelho

No amor, é um bom momento para "aquele casamento que estava parado, finalmente, sair do papel". Para os casais, será um momento de cautela, pois haverá muita movimentação emocional.

No âmbito profissional, as cartas indicam prosperidade, mas também pedem cuidado com criação de sociedades, parcerias, funcionários e investimentos no geral. Na área pessoal, será necessário ser firme e tomar decisões. "Dificuldades podem vir, e será preciso ter a cabeça no lugar para não deixar a ansiedade tomar conta e acabar prejudicando os projetos pessoais", contou a cartomante.

Segundo Bruna, o elemento de 2024 será o fogo, e ele reflete os muitos acontecimentos e as fortes emoções reservadas para o próximo ano. "2024 será agitado do início ao fim e muitas coisas vão sair do lugar e se encaminharem para uma nova direção", finalizou.

Além de cartas de tarot, a cartomante também realiza tiragem de baralho cigano, como Rafaela, e ela joga desde os 15 anos, e atende há 9 anos.

