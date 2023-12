Andressa Urach revela desejo de voltar com o ex-marido: “Muito amor por ele"

A modelo e atriz pornô, Andressa Urach, de 36 anos, revelou em uma entrevista recente à revista “Quem”, que já tem planos para a velhice, e que o ex-marido, Thiago Lopes, está incluso neles. Separados desde novembro de 2022, Andressa disse que gostaria de ter uma relação monogâmica e envelhecer ao lado do ex, com quem tem um filho de um ano e dez meses, o pequeno Leon.

"Amo muito o Thiago. Quero muito envelhecer ao lado dele, mas o futuro a Deus pertence. Não sei nem se vou estar viva até lá. Espero que sim, quero ficar velhinha e ver os meus netos crescerem. Espero que seja ao lado dele, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não sei se ele vai ter a vontade de envelhecer comigo. Dentro do meu coração existe ainda muito amor por ele", disse Urach.

A atriz contou ainda que mesmo após passarem por períodos turbulentos durante o casamento e após a separação, ela e Thiago mantiveram uma relação de grande amizade, mas que também chegaram a ter recaídas. "Faz tempo que a gente não fica, desde Gramado. Mas somos muito amigos, até mais do que antes. Isso tem feito muito bem para a gente".

Andressa, que anunciou recentemente ter parado de fazer programas, para se manter apenas na produção de conteúdos adultos, também revelou ter muitas metas para o futuro, e que entre elas, está a vida ao lado de Thiago. “Quero no futuro, envelhecer ao lado do Thiago após eu ter alcançado todas as minhas metas. E teria uma relação monogâmica com ele", declarou.

Hoje, Andressa Urach é bicampeã de venda de conteúdo adulto em uma plataforma adulta, e afirma estar milionária com o dinheiro que fatura no ramo. Com o valor, a atriz investe na compra de imóveis que possam lhe gerar renda no futuro, para garantir uma velhice e uma aposentadoria tranquila. Sua meta é produzir conteúdo por mais quatro anos, para então se aposentar.

“Quero ter as minhas casas de aluguel, que vão me gerar uma renda que me deixe independente para pagar as minhas contas e me sustentar. Quero ter uma velhice tranquila.”, finalizou.