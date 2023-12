Filho de Gugu pode seguir passos do pai e apresentar programa de TV

O filho mais velho do apresentador Gugu Liberato pode estar próximo de seguir os passos do pai e iniciar uma carreira à frente de atrações televisivas na TV aberta. João Augusto Liberato, de 22 anos, teria passado por testes na emissora SBT para estrear como apresentador em breve.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal "Metrópoles". Segundo ela, o projeto estado por João Augusto seria de um programa de TV novo na grade da emissora. Ainda não há detalhes a respeito da atração e, até o momento, nem o jovem nem o canal confirmaram oficialmente as afirmações.

Estudante de Comunicação e Administração de Empresas, João Augusto passou a dar as caras com maior frequência em 2023. No próprio SBT, ele apareceu em uma edição do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel para receber uma homenagem feita a seu pai, em julho. No segundo semestre, ele participou da atração beneficente Teleton, também no SBT, e prestou outra homenagem a Gugu no quadro "Batalha do Lip Sync" do domingão com Huck, na Rede Globo.



Caso realmente assine com o SBT, João Augusto estreia na mesma emissora onde o pai começou a carreira. Foi lá que Gugu comandou seu primeiro programa de Tv - a versão exibida em São Paulo da Sessão Premiada. Antes disso, ele já havia começado a trabalhar com televisão na adolescência, quando foi convocado para trabalhar como assistente de palco de Silvio Santos no programa Domingo no Parque. Gugu morreu aos 60 anos, em 2019.