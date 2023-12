Quem é cantor famoso que Biancardi namorou antes de Neymar? Relembre

A influenciadora e modelo Bruna Biancardi virou figura frequente na mídia desde o início - e, mais recentemente, com o término - de seu relacionamento com Neymar, que gerou a segunda filha do atleta, Mavie. Alguns anos antes de se relacionar com o jogador, no entanto, a influencer namorou um outro nome famoso.

Antes do polêmico craque do Al-Hilal, o primeiro namorado "popular" de Biancardi foi Caíque Gama, um dos vocalistas da banda paulista Fly. Ele e a modelo estiveram junto por cinco anos, na mesma época em que o grupo musical de Gama fazia sucesso nas paradas nacionais.

Caíque e Bruna namoraram por cinco anos | Foto: Reprodução/Instagram

Segundo relatos, o namoro terminou amigavelmente. Na época do relacionamento entre Biancardi e Neymar, inclusive, Gama chegou a comentar a relação da ex. Em 2021, um internauta perguntou o que Caíque achava de Neymar namorar sua ex e curtir fotos de sua atual namorada. "Mano, parem de causar. A gente tem bom gosto e é isso", respondeu o cantor, na época.

Apesar do fim do relacionamento, Caíque e Bruna parecem manter uma relação amigável. Durante o chá de bebê que realizou durante a gestação de Mavie, Bruna chegou a convidar a irmã e a mãe de Caíque. O cantor, que participou de uma edição para celebridades do reality show 'De Férias com Ex', se converteu ao cristianismo e é casado, atualmente, com a cantora Flávia Gabê.