Após assalto, Bruna Biancardi muda segurança e diminui exposição nas redes

Algumas semanas após o assalto na casa onde vive com os pais, em São Paulo, a influenciadora Bruna Biancardi voltou a comentar o caso em suas redes sociais nesta sexta (24). Em um story de seu perfil no Instagram, a influencer comentou que adotou novas medidas de segurança na residência e está cogitando diminuir a exposição pessoal em suas postagens.

De acordo com a mãe de Mavie, filha do jogador Neymar Jr., os responsáveis pelo crime teriam se baseado em informações obtidas através de posts dela nas redes para premeditar o crime, que aconteceu no último dia 7 de novembro. Por conta disso, ela decidiu diminuir a quantidade de posts nos últimos dias.

"Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. (...) Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes, e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava que recebia", explicou a influenciadora.

"Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expor outras pessoas, com cuidado", completou a influenciadora, que terminou as postagens comentando que tem aproveitado o tempo para se dedicar mais à maternidade.



No dia do crime, Telma e Edson Ribeiro, pais da influenciadora, foram amarrados por criminosos, que levaram uma quantidade de bens avaliados em cerca de 600 mil reais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um dos acusados foi preso e o outro apenas identificado pela Polícia Civil, que segue investigando.