Viagem de Neymar e Bruna Biancardi para Mangaratiba foi última tentativa de reconciliação do ex-casal

O ex-casal Neybru fez uma viagem para Mangaratiba há pouco mais de dez dias, nos finais de semana do dia 17, 18 e 19, numa última tentativa de reconciliação. Outros casais de amigos e até a filha, Mavie, estavam presentes, na esperança de uma volta do casal.

A dupla estava separada desde a traição de Neymar em uma boate na Espanha, duas semanas antes do nascimento da filha do casal, Mavie. Bruna se manifestou em suas redes, dizendo estar "mais uma vez decepcionada."

Antes disso, em agosto, uma outra traição do boleiro tinha vindo a público, em que uma influenciadora divulgou suas mensagens íntimas com o jogador. Na ocasião, Neymar publicou um pedido de desculpas à influenciadora, que perdoou o ocorrido.

A notícia da separação do ex-casal foi dada na terça-feira (28), publicada nos stories do Instagram de Bruna. Na publicação, a influenciadora ressaltou que não está em um relacionamento. "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo", escreveu.