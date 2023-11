Bruna Biancardi anuncia término com Neymar através das redes sociais

Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta terça-feira (28), para anunciar que não está mais em um relacionamento com Neymar, com quem ela tem uma filha, Mavie. Ela definiu seu “status” com o jogador.

“Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, escreveu. A influencer ressaltou, ainda, que não está em um relacionamento. “Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias”, disse Biancardi.

O pronunciamento foi feito através do Instagram de Bruna Biancardi | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia também

Vídeo! Genro que traiu esposa com sogro revela que estaria sendo ameaçado pelo homem



Filha de policial é pega com escuta e câmera em prova de concurso

O namoro de Bruna e Neymar começou, oficialmente, em abril de 2022, porém, o relacionamento entre eles era mais antigo.