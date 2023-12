Conheça Chelle, a cantora de SG que virou todas as cadeiras no The Voice

A 12ª e última temporada do The Voice Brasil começou e já registrou recorde de audiência nos dois primeiros episódios. A segunda semana superou a audiência da estreia em São Paulo, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media. O programa cravou a liderança absoluta no horário com 17 pontos de audiência com 34% de participação. Na última quinta (30), oito novas vozes se apresentaram nas ‘Audições às Cegas’ e conseguiram virar muitas cadeiras. Entre elas, uma voz singular, natural de São Gonçalo: Chelle.

Aos 32 anos, formada em canto popular pela Escola Vila Lobos e em Comunicação Social, Chelle canta desde pequena, e já demonstrava seu talento em apresentações e festivais de música religiosos. Começou a cantar profissionalmente aos 12 e usa seus conhecimentos de publicidade para a carreira. No período da faculdade, foi apresentada ao teatro musical e neste ano esteve em cartaz com o espetáculo “80, a Década do Vale Tudo”.

Fã de Pop e R&B, ela tem entre suas principais referências o Black Music e as grandes divas. Cantora solista na Orquestra Municipal de São Gonçalo, lançou sua primeiro música autoral, 'Gaia', no ano passado, disponível nas principais plataformas de áudio. Em entrevista ao O SÃO GONÇALO na ocasião, Chelle contou sobre seus planos futuros para a carreira. "Ainda tenho muita coisa boa para lançar. Eu tenho passado muito tempo compondo, estudando e me preparando para mostrar ao mundo o meu trabalho, eu tenho certeza que as pessoas vão me ouvir no rádio qualquer dia desses", disse.

Chelle | Foto: Divulgação

Outro single lançado pela cantora em 2022 foi “Amor que Fere – Nunca Mais”, inspirado na experiência de mulheres que já sofreram relacionamentos abusivo ou já passaram por algum tipo de violência para falar sobre sobre empoderamento feminino.

Nas ‘Audições’ do The Voice Brasil, Chelle mostrou sua força nos vocais em “You Don’t Know My Name”, sucesso de Alicia Keys, e virou todas as cadeiras. Na brincadeira, Carlinhos Brown bloqueou IZA, que reclamou: "Isso é o maior vacilo. Não tenho nenhuma treta com você e me largou um bloqueio", disse a cantora de “Fé nas Maluca”. “É o melhor bloqueio que eu já vi até hoje”, comentou Michel Teló.

Chelle, então, escolheu fazer parte do time de Brown, que comemorou: "Chelle é um fenômeno vocal. Ela era a cara do Time IZA. Bloqueio acertado".

No Instagram, Chelle compartilha sua trajetória na música e um pouco de sua vida pessoal. Em homenagem ao Dia do Músico, comemorado em 22 de novembro, ela compartilhou um vídeo em que canta 'Angel', da cantora americana Halle Bailey, com a legenda: "Essa canção me faz pensar no meu caminho dentro da música sendo uma mulher preta e periférica. Nunca foi fácil, mas eu sempre tive anjos ao meu lado e proteção lá de cima me ajudando a levantar sempre que foi preciso. Sou grata por toda minha história e feliz com tudo que tenho conquistado e que ainda vou conquistar nesse mundo".

Na edição, sob o comando de Fátima Bernardes, os técnicos Carlinhos Brown, Lulu Santos, Michel Teló e IZA ainda tiveram uma grande surpresa: a cortina vermelha! A dinâmica trouxe de volta ao palco um ícone da família 'Voice'. Em uma interpretação emocionante, Fafá de Belém - com sua voz inconfundível - cantou ''De Quem é a Culpa?'', de Marília Mendonça.

Mais sobre a cantora, em seu Instagram: @sigachelle.