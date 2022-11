Cantora gonçalense lança single sobre relacionamentos abusivos

Canção “Amor que Fere – Nunca Mais” celebra Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres - Foto: Divulgação/@obarbafotos

A cantora gonçalense Chelle lança, na próxima sexta-feira (25/11), seu segundo single. “Amor que Fere – Nunca Mais” é o nome da canção, que é inspirada na experiência de mulheres que já sofreram relacionamentos abusivo ou já passaram por algum tipo de violência para falar sobre sobre empoderamento feminino.

Classificado pela artista como um "manifesto pessoal", o trabalho chega às plataformas de música no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado anualmente no dia 25 de novembro. A letra conta a história de uma mulher que acabou de se libertar de terminar um relacionamento abusivo e decide nunca mais passar pela mesma situação.

