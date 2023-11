Shakira paga multa milionária para evitar prisão por fraude fiscal

A cantora Shakira decidiu pagar uma multa avaliada em mais de 41 milhões de reais, após se declarar culpada de acusações de sonegação de imposto. A colombiana era alvo de um processo do ministério público da Espanha que pedia que ela fosse sentenciada a oito anos de prisão.

Shakira, que continua defendendo sua inocência no caso, reconheceu as denúncias para fugir de uma possível sentença de 3 anos de reclusão. Para isso precisou pagar metade do valor que é acusada de sonegar, além de um adicional de 438 mil euros.

No total, a cantora terá que desembolsar 7,7 milhões de euros para se livrar dos problemas judiciais. Segundo as acusações, ela teria deixado de pagar um valor aproximado de mais de14 milhões de euros em impostos durante 2012 e 2014.

Em um comunicado emitido nesta terça (21), Shakira afirmou que a escolha pelo acordo foi motivada por questões "pessoais, emocionais e sentimentais" e não pelas razões legais. "Embora eu estivesse determinada a defender a minha inocência num julgamento que os meus advogados estavam confiantes que seria decidido a meu favor, tomei a decisão de finalmente resolver esta questão, tendo no coração o melhor interesse dos meus filhos, que não querem ver sua mãe sacrificar seu bem-estar pessoal nesta luta", afirmou a artista.