MC Daniel é agredido por companheiro de fã

Viralizou nas redes o vídeo que registra o momento em que um homem parte para cima de MC Daniel na frente de um restaurante e em seguida é “contido” pelo segurança do artista. O episódio ocorreu na noite do último sábado (18), quando, segundo o funkeiro, ele atendia a pedido de fotos de fãs na saída de um estabelecimento onde jantava.

A agressão do homem ao cantor teria acontecido porque ele não gostou do fato de sua namorada ter pedido para tirar uma foto com MC Daniel. Ele teria, inclusive, chamado o funkeiro de “otário” antes de dar a cabeçada e um soco no artista.

No vídeo registrado por quem estava no local, é possível ver o momento que o companheiro da fã se aproxima de Daniel e começa a xingar. Em seguida, ele dá uma cabeça no cantor e depois um soco. Logo após, o segurança do MC agride o homem, que parece desmaiar e cai no chão.

“A mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe: 'Quer tirar foto com esse otário, aí?'. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: 'O que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo", relatou.

O artista também aproveitou para explicar melhor a situação.

“Eu já não sou um cara de briga, faz muito tempo que eu parei de brigar, de ser explosivo, que eu me controlo, mas tem hora que as pessoas passam dos limites e cada ação gera uma reação”, disse o cantor em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram. Na postagem, ele também mostra o machucado deixado em seu rosto.