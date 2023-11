Após rumores, Sandy e Lucas Lima negam ter reatado o relacionamento

Ex-casal estava junto há 24 anos, com 15 anos de casados - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-casal estava junto há 24 anos, com 15 anos de casados - Foto: Reprodução/Instagram

Na noite desta segunda-feira (20), Sandy e Lucas Lima se pronunciaram em suas redes sociais, após internautas comentarem que a dupla teria reatado a relação e desistido do divórcio.

Em seu Instagram, a cantora trouxe de volta o post que anunciava o divórcio do casal e escreveu pedindo que seu público não acreditasse em rumores, e que “tudo que não foi dito por nós, da nossa boca – é absoluta e completa mentira.”

Confira a mensagem completa postada pela cantora, que foi repostada por Lucas Lima:

Lucas Lima repostou o mesmo texto de Sandy | Foto: Reprodução/Instagram

No dia 25 de setembro, Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do relacionamento de 24 anos. A dupla teve um término amigável, e, após a separação, eles chegaram a participar juntos do Altas Horas e cantar uma música em dueto.