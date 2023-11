LudmillaMereceRespeito: Cantora é vítima de racismo na web e fãs se revoltam

A cantora Ludmilla, de 28 anos, tem sido alvo de ataques racistas nas redes sociais desde o último domingo (19), véspera do Dia da Consciência Negra, que é celebrado nesta segunda-feira, 20 de novembro. Em defesa da cantora, fãs levaram a hashtag “Ludmilla Merece Respeito” aos tópicos mais comentados da plataforma X (antigo Twitter) e expressaram sua revolta com os ataques direcionados à Ludmilla.

Segundo informações, os ataques seriam de fãs da cantora mexicana Kenia Os, que parou de seguir a brasileira nas redes sociais recentemente, assim como Ludmilla também parou de segui-la. Alguns internautas chegaram a especular que a atitude de Ludmilla teria vindo após Kenia publicar uma foto com Anitta, com quem a dona dos hits “Maldivas” e “Cheguei”, tem um desentendimento antigo, que se estende há alguns anos.

Com a troca de ‘unfollows’, Ludmilla começou a ser atacada pelos fãs da mexicana, até mesmo com frases e imagens racistas, o que gerou revolta nos brasileiros. Em um comentário no X, um internauta disse: "Estamos no Dia da Consciência Negra e uma das maiores artistas brasileiras está sofrendo ataques racistas nas redes sociais. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Infelizmente nas redes sociais, por mais que a gente denuncie, as contas não caem e isso demonstra como essas plataformas online corroboram para essa violência com a qual nós negros sofremos diariamente".

A deputada estadual, Renata Souza, do PSOL, também comentou o caso nas redes. “Às vésperas do dia da consciência negra, a cantora Ludmilla voltou a receber ataques racistas nas redes sociais. Queremos que Ludmilla e todo povo preto sejam respeitados pessoalmente e profissionalmente. Racistas não passarão! Vidas Negras Importam!”

Ludmilla não se manifestou diretamente sobre os ataques, mas publicou fotos em seu X, e na legenda, escreveu: “Sendo muito feliz e ocupada me divertindo muito, eu amo minha vida”. Alguns internautas entenderam a frase como uma resposta aos ataques que vem recebendo.