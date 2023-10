Morre Cyva, integrante do Quarteto em Cy

Morreu neste domingo (22), aos 85 anos, a cantora Cyva Ribeiro de Sá Leite, irmã mais velha do grupo musical Quarteto em Cy. Internada em Botafogo, na Zona Sul do Rio, desde o último dia 8 de setembro, a artista não resistiu a um quadro de septicemia.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo. "É com imenso pesar que noticiamos a passagem de Cyva, integrante e fundadora do Quarteto em Cy. Cyva participou de toda a carreira do grupo, desde 64, todas as formações. Grande líder, uma irmã e tia generosa com todos, uma amiga sensível. Vai fazer muita falta! Que Deus e os anjos a recebam com muita luz", afirma o comunicado.

Cyva precisou dar entrada no Hospital Casa Rio Botafogo por conta de uma pneumonia. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada, de acordo com a unidade de saúde. Ainda não há informações a respeito do sepultamento.

Em abril deste ano, Cynara, irmã da cantora, também faleceu no Rio por conta de uma pneumonia, aos 78 anos. Antes delas, Cybele foi a premeira das integrantes originais do Quarteto a falecer. Ela morreu em 2014, aos 74, por decorrência de uma isquemia pulmonar. A única das irmãs viva é Cylene, de 77 anos.

Juntas, as quatro irmãs da Bahia formaram o grupo musical no início dos anos 60 e ganharam destaque no cenário da bossa nova e da MPB. O grupo vocal trabalhou com artistas populares da época, como Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi e Baden Powell, e chegou a receber atenção internacional por conta de seus primeiros álbuns.