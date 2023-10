Niterói 450 anos: aniversário da cidade terá atrações de peso

Niterói completa 450 anos no próximo dia 22 de novembro e a Prefeitura da cidade já preparou uma programação recheada com nomes de peso da música nacional ao longo do mês de comemoração. Todos os shows serão gratuitos e abertos aos cidadãos.

Segundo a jornalista Ana Cláudia Guimarães, do jornal O Globo, entre os artistas confirmados estão Marisa Monte, Vanessa da Mata, Barão Vermelho, Detonautas e Alceu Valença.

A festa começaria já no dia 11 (sábado), com apresentação de Alceu Valença na Praia de Piratininga, na Região Oceânica. No dia seguinte, domingo (12), no mesmo palco, se apresentam Vanessa da Mata, Kell Smith, BIAB, Ella Z e a DJ Cris Pantoja.

No meio da semana, na quarta-feira (15), o Parque Rural de Niterói, no Engenho do Mato, também na RO, recebe apresentações de Gabriel Sater e João Gabriel, artistas da música sertaneja.

O fim da agenda de shows está prevista para o final de semana dos dias 18 e 19 de novembro. No sábado (18), Marisa Monte sobe ao palco na Praia de Icaraí. Já no domingo (19), as bandas Detonautas e Barão Vermelho e os cantores niteroienses Biafra, Dalto e Sabino se apresentam na praia mais famosa da cidade.

A solenidade dos 450 anos de aniversário de Niterói acontecerá no Theatro Municipal, no dia 22 de novembro, e terá apresentações da Orquestra da Grota, do Projeto Aprendiz e do trio Azymuth.



A Prefeitura de Niterói ainda não divulgou oficialmente a programação e os horários dos shows.