Conheça Ricardo Vianna, novo affair de Lexa

Na noite do último sábado (27), a cantora Lexa foi vista de mãos dadas com o ator Ricardo Vianna, na quadra da escola de bateria Unidos da Tijuca. O novo casal posou para os fotógrafos, e a cantora disse não saber se ainda estava solteira.

Ricardo Vianna é ator, pai de uma menina de oito anos e já foi até lutador de jiu-jitsu. O novo affair de Lexa já deu vida a Giovanne, na Malhação ‘Pro Dia Nascer Feliz’, e também já atuou em novelas das 18h e 21h.

Além de artista, Ricardo pratica surf, mergulho e yoga. O rapaz tem mais de 700 mil seguidores no Instagram.

O ator foi acusado de agressão e injúria à ex-esposa e mãe de sua filha, Alinne Kryk, em setembro de 2020. A mulher alega que Ricardo a agrediu e xingou de “prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa.”. A empresária prestou queixas contra o homem na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Fontes contaram à Coluna do Léo Dias, do jornal Metrópoles, que essa não era a primeira vez que Ricardo agredia a então esposa.

Em suas redes sociais, o ator se manifestou a respeito das acusações, que ressurgiram na internet após sua aparição pública com Lexa.

Confira o comunicado:

"Gostaria de informar, diante das novas notícias veiculadas recentemente sobre o ator Ricardo Vianna, que o artista foi absolvido em 2021 de todas as acusações relacionadas a possíveis alegações de agressão a sua ex-companheira. O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021, a qual já está devidamente transitada em julgado, sendo total irresponsabilidade por parte da imprensa voltar com esse assunto sem a devida apuração dos fatos. Pedimos encarecidamente que, em consideração à justiça e à precisão, atualizem qualquer notícia ou artigo relacionado ao caso de Ricardo Vianna para refletir esta nova informação. Acreditamos que é importante que o público esteja ciente da decisão do tribunal e das circunstâncias que levaram à absolvição de nosso cliente.”

Recentemente, Lexa se separou do cantor MC Guimê, com quem ela era casada há 8 anos. Só no ano de 2023, o ex-casal anunciou sua separação três vezes, mas, agora, a decisão parece ser definitiva. O último anúncio de separação do agora ex-casal aconteceu em setembro.