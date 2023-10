Céu do Rio em exposição no Planetário de Pequim: mostra de fotos será inaugurada na China

A exposição "Os céus do Rio de Janeiro” entra em cartaz nesta terça-feira (24) no Planetário de Pequim, na China. Com fotos que mesclam imagens do céu com as de cartões-postais do Rio, a mostra tem como objetivo atrair ainda mais visitantes à Cidade Maravilhosa.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, em novembro será aberto evento semelhante sobre o céu chinês no Planetário do Rio, na Gávea. “No acordo de intercâmbio que assinamos com o Planetário de Pequim, também acertamos a realização de pesquisas em história da astronomia e astronomia cultural, focada no conhecimento celeste dos povos indígenas brasileiros e dos chineses na Antiguidade “, acrescentou o secretário.

Leia também:

Planetários do Rio de Janeiro e de Pequim farão sessões conjuntas de astronomia

Niterói 450 anos: aniversário da cidade terá atrações de peso

Universo Niterói recebe a VIII Semana de Engenharia e Sustentabilidade





Na segunda-feira (16), foi firmada a parceria entre os dois planetários, com o objetivo de trocar experiências e ampliar o conhecimento científico e as atividades turísticas entre o Brasil e a China.

Além de conhecer de perto o funcionamento do Planetário de Pequim, até o próximo dia 25, a convite do Consulado da China, Everton Gomes e o presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli, participam de seminário de desenvolvimento e aplicação de tecnologias na indústria aeroespacial, na capital chinesa.

Na próxima quarta-feira (dia 25), às 19h30, o Dia Mundial da Ópera será comemorado no Planetário do Rio. Em cena, na cúpula Carl Sagan o espetáculo “Arte Moderna 22: poéticas de Villa-Lobos e Tarsila do Amaral”. A entrada será gratuita, com retiradas no local 30 minutos antes do início da apresentação, limitada à lotação. O Planetário do Rio fica na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, na Gávea.