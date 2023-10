Eduardo Costa é condenado por danos morais e deve pagar indenização a Fernanda Lima

Nesta segunda-feira (17), o cantor Eduardo Costa foi condenado por danos morais e terá de pagar R$70 mil à apresentadora Fernanda Lima. A ação aconteceu em novembro de 2018, quando o artista ofendeu a apresentadora do Amor & Sexo em suas redes sociais.

Em uma edição do Amor & Sexo, Fernanda fez um discurso sobre a luta das mulheres contra esteriótipos, e a fala desagradou o cantor. No Instagram, Eduardo Costa chamou a apresentadora de “imbecil”, disse que ela fazia “um programa para maconheiros, bandidos e esquerdistas derrotados.” Ainda, o sertanejo afirmou que Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do ex-presidente Jair Bolsonaro, ajudaria a sabotar a mulher.

No mesmo ano, o artista foi ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, e pediu desculpas à Fernanda. “A mesma coragem que eu tenho para falar e expor as minhas opiniões em relação a qualquer tipo de assunto, eu quero ter essa coragem de vir aqui no seu programa e pedir desculpas pra Fernanda Lima.”

Leia também:



➢ Preta Gil afirma ter sido traída por sete meses e revela: “Ele me abandonou”

➢ Ao som de ‘Chico’, Chico Moedas é flagrado aos beijos com loira

➢ Esposa de cantor sertanejo sofre acidente com buggy

Eduardo Costa foi condenado pela 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, pelo juiz Eric Scapim Brandão.