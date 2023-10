Esposa de cantor sertanejo sofre acidente com buggy

Biah é casada com Sorocaba desde 2019 e tem dois filhos com o cantor - Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Biah Ferreira, de 26 anos, deu um 'susto' nos seus seguidores das redes sociais. A esposa do cantor sertanejo Fernando Assis, o Sorocaba, sofreu um acidente enquanto andava em um buggy junto de uma amiga. Nos 'stories' de seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo do veículo capotado. Segundo ela, ninguém ficou ferido no acidente.

De acordo com Biah, o veículo estava sendo pilotado pela amiga Aline Crespani quando o acidente aconteceu, na última quinta-feira (12). Apenas o aparelho celular dela, um iPhone 15, e o veículo saíram danificados pelo incidente. Confira o vídeo:





Em entrevista à revista Quem, Biah comentou que o acidente aconteceu durante um passeio com a amiga. "Saímos para fazer uma trilha nas montanhas e no final acabou capotando o carrinho. Mas não aconteceu nada com a gente, graças a Deus, só meu celular que não teve a mesma sorte, o carrinho tombou por cima dele. Mas foi livramento, ou era ele ou meus dedos da mão direita. Minha comadre estava dirigindo e eu estava de passageira", contou a modelo.

Biah é casada com Sorocaba desde 2019. Juntos, têm um filho de três anos e uma bebê de um ano. No último mês de agosto, viralizaram na internet trechos de um discurso feito por ela em um evento religioso, em que conta que descobriu uma traição do marido, que teria acontecido pouco depois de sua primeira gestação.