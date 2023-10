Ao som de ‘Chico’, Chico Moedas é flagrado aos beijos com loira

Em uma possível ironia do destino, Chico Moedas foi flagrado nessa quinta-feira (12), aos beijos com uma loira desconhecida, enquanto a música ‘Chico’ feita por Luísa Sonza em homenagem a ele, tocava. Frequentadores da festa no Rio de Janeiro em que tudo aconteceu, gravaram o momento.

Chico Moedas é visto aos beijos com loira ao som de "Chico", smash de Luísa Sonza.pic.twitter.com/Ykh0sEqfTp — PAN (@forumpandlr) October 13, 2023

O ex de Sonza estava no evento ‘Adoro Frozen’, que aconteceu no Santo Cristo, e foi flagrado por frequentadores da festa, em clima íntimo com uma moça que estava no local. Ao tocar uma versão remixada da música ‘Chico’, pessoas que estavam no evento começaram a gravar o influenciador e foi ao som da letra "Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar...", que o beijo aconteceu.

Leia mais:



São Gonçalo recebe 'Festival da Costela e Chopp' com entrada gratuita

Bruna Biancardi compartilha experiência e explica ausência de Neymar no parto



De acordo com informações de quem estava no local, Chico se recusou a falar com a imprensa e a tirar fotos com “fãs”, alegando estar muito abalado com os acontecimentos recentes.

Chico Moedas e Luísa Sonza terminaram após a cantora revelar publicamente ter sido traída por ele no banheiro de um bar no Rio de Janeiro. O ex-casal estava junto há 4 meses, e a traição aconteceu menos de um mês após Luísa lançar a música ‘Chico’, em homenagem ao rapaz.