Preta Gil afirma ter sido traída por sete meses e revela: “Ele me abandonou”

A cantora Preta Gil expôs, na última segunda-feira (16), mais detalhes do fim conturbado de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy. As revelações aconteceram durante o programa “De Frente com Blogueirinha”, em que Preta contou à entrevistadora que a traição do ex-marido com a stylist Ingrid Lima, que trabalhava com a cantora, durou cerca de sete meses até que ela descobrisse, já em tratamento oncológico.

De acordo com Preta, se separar de Godoy, depois de oito anos de relacionamento, foi quase como um “livramento”, e que só conseguiu perceber isso após o fim da união. "Logo que acontece, você fica se questionando 'meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?'. Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação... Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", contou a cantora.

Para ela, a relação passava apenas por um momento difícil, mas nunca chegou a imaginar que poderia estar sendo traída. "Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a implicar com ela [Ingrid], que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha, não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas, mas aí já era tarde demais, eles já estavam conectados", afirmou.

"Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver, estava levando muito para esse lado, e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise, tanto que a gente se desligou profissionalmente para ver se a gente parava de brigar. Achava que era uma coisa mais por esse lado e não me toquei. Óbvio que depois que a gente descobre, tudo passa a fazer sentido. Mas o que mais me choca nessa história não é a traição, a traição acontece, a gente é humano, é hipócrita ficar falando 'ai meu Deus me traiu'. A traição acontece, a coisa carnal, o que para mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, manipular, esconder".

Após descobrir um câncer no intestino, em janeiro deste ano, Preta chegou a acreditar que o comportamento distante e indiferente de Rodrigo pudesse ser apenas uma dificuldade do mesmo em encarar seu diagnóstico, mas após um tempo, a compreensão de Preta se tornou irritação em ser abandonada em um momento tão vulnerável. “Muitas vezes, eu falava para ele: ‘Realmente, esse clima em casa está tenso. Vai, sim, no pagode com os seus amigos, tomar uma cerveja’. Só que essa cerveja foi virando todo dia e chegou uma hora que aquilo começou a me irritar”, disse.

“Ele me abandonou com câncer. Ele saía, eu ficava em casa ‘largada’, e meus amigos começaram a perceber”, revelou a cantora, que continuou. “Os meus amigos me davam banho e comida enquanto ele estava na rua. Não dá para achar isso normal”.

Antes mesmo de descobrir a traição, Preta já havia pedido a separação, justamente por ter visto a forma como o ex-companheiro a estava tratando enquanto a mesma lutava contra o câncer. Mas depois que ficou sabendo da traição, Preta entendeu tudo. "Aí vem a coisa mais grave de todas, que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, está apaixonadão? Fala para ela: 'Gata, querida, vamos dar um tempo, porque minha mulher, com quem estou casado enquanto tenho um caso com você, está doente em casa fazendo um tratamento oncológico'. Essa é uma opção, dá uma afastada, termina, e aí faz um tratamento, cuida da sua mulher, depois você pode conversar com sua mulher, se entender com ela ou separar".

"Outra opção é, antes disso tudo, lá atrás, porque pelo que eles contam começaram a ficar em outubro de 2022... Se apaixonou, está a fim de embarcar nessa? Separa. Ia sofrer, mas separa, cara. Seja homem. Ele não cuidou, faço questão de falar isso porque é a realidade de várias mulheres do Brasil. Ele me abandonou", finalizou a cantora, que descobriu a traição após uma série de questionamentos.

A cantora, que passou por uma cirurgia de retirada do tumor recentemente, afirmou que o divórcio já foi finalizado, e agora, tem foco total em sua cura. Rodrigo Godoy e Ingrid Lima chegaram a assumir o relacionamento após o fim do casamento do personal com Preta, mas se separaram em setembro, após quase um ano juntos.

Confira a fala completa da cantora: