Renan Bolsonaro nega envolvimento amoroso com ex-assessor: ‘prints são falsos'

Em entrevista concedida ao jornalista Léo Dias no domingo (8), Renan Bolsonaro abriu o jogo sobre sua sexualidade e suposto caso com o ex-assessor, Diego Pupe. Nas últimas semanas, Diego expôs que ele e Renan mantinham um relacionamento escondido, moravam juntos e tinham relações íntimas.

Pela primeira vez desde o início da repercussão do caso, o “04”, como é chamado popularmente, veio a público negar as acusações. Na conversa com Léo Dias, ele afirmou que é “heterossexual” e gosta de mulher.

Recentemente, as conversas no Whatsapp entre Renan e Diego vazaram na internet. As conversas tinham teor sexual e íntimo, e, em uma delas, Renan expressava estar sentindo ciúmes do companheiro. Os prints das mensagens foram autenticados no cartório. Renan afirma que as mensagens foram manipuladas pelo ex-assessor, que se aproveitou do fato de seu celular não possuir senha. “Ele já sabia que a gente não estava se dando mais, estava se bicando, e talvez ele fez essa maldade comigo. Meu telefone não tinha senha, e como ele era meu assessor, meu amigo, às vezes eu deixava o telefone com ele”.

Em resposta, Diego afirma que não precisa manipular nada: “Quem precisa manipular é o Renan, que até mudou o corte de cabelo para parecer mais heterossexual.”

Em conversa para a Coluna de Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, Diego conta que precisou contratar um segurança que o acompanhasse 24 horas por dia, para se proteger, por estar recebendo ameaças dos apoiadores de Renan. O rapaz, supostamente, recebeu uma mensagem que dizia que “Renan já sofreu demais com sanguessugas ao redor dele, foi ingênuo muitas vezes, mas hoje tem alguém para defendê-lo de qualquer coisa”, disse a pessoa em mensagem para o ex-assessor.