Amor à primeira canetada? cantor do hit ‘caneta azul’ assume relacionamento nas redes sociais

Enquanto muitos relacionamentos chegam ao fim no mundo dos famosos, outros trilham seus inícios. Para provar que toda caneta tem sua tampa, Manoel Gomes do hit ‘Caneta Azul’’ compartilhou a declaração que ganhou nas redes sociais da namorada, a empresária e cirurgiã-dentista Tocantins Maria Reis.

Maria compartilhou uma foto com o rosto colado ao lado do músico e fez questão de acariciá-lo na legenda "Um grande homem. Um ser humano diferenciado", escreveu. Diversos seguidores comentaram elogiando o casal.

"Eu amo o Manoel Gomes, ele é incrível e parece ter um coração muito puro. Que vocês sejam felizes, pois, às vezes, o que nós mulheres precisamos não é de um ator de Hollywood e sim de alguém que faça a gente se sentir amada", desejou uma seguidora. "Que Deus abençoe o amor de vocês a cada dia", comentou outra pessoa.

No entanto, alguns assistem à relação e acreditam se tratar de uma jogada de marketing para promover a cirurgiã. "Ele já falou que foi uma jogada de marketing para dar engajamento. Mas se realmente for verdade, um relacionamento não é baseado em beleza", opinou uma pessoa. "Tem caroço nesse angu", escreveu outra.

A tampa da caneta

Maria também é conhecida como Maria do Jalapão. A tampa da caneta de Manoel atua como cirurgiã-dentista, além de empresária na área de turismo no Tocantins. O novo casal assumiu a relação no fim de setembro. Na última terça-feira (03), Maria compartilhou através dos stories, no Instagram, um vídeo de Manoel cantando ‘’Vem morena’’, música de Amado Batista e um clique dos dois no espelho do elevador.

Conforme a assessoria do cantor, os dois já vinham se relacionando há um tempo antes de oficializar publicamente.

O músico de 53 anos ganhou notoriedade em 2019, quando viralizou um vídeo em que ele aparece cantando a sua música "Caneta azul". Desde então, Manoel faz sucesso nas redes sociais e acumula quase 6 milhões de seguidores no Instagram.