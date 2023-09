“A bruxa está solta!” Veja os casais famosos que se separaram esta semana

“Nada será capaz de apagar esse amor em mim…” Será mesmo? Contrariando a música lançada pela dupla Sandy & Junior em 1999, o anúncio na última segunda-feira (25), do fim do relacionamento da cantora Sandy com o músico Lucas Lima, com quem teve um relacionamento de 24 anos, abalou as estruturas de quem cresceu acompanhando o casal. Mas esse não foi o único relacionamento que acabou nesta última semana. Será que a bruxa está solta?

Em uma onda de términos, seis casais famosos anunciaram o fim do relacionamento. De Paula Fernandes e Rony Cecconello, a Gustavo Mioto e Ana Castela, e apenas na última segunda-feira (25), três casais fizeram o anúncio da separação.

Pensando nisso, o OSG preparou uma lista que relembra os principais términos da última semana. Confira!

Sandy e Lucas Lima

Namorando desde a juventude, a cantora Sandy e o músico Lucas Lima foram, por muito tempo, referência em romance para muitos fãs dos artistas. No entanto, provando que até os relacionamentos mais duradouros podem chegar ao fim, o casal anunciou na tarde da última segunda-feira (25), que a união de 24 anos, e o casamento de 15, chegaram ao fim, de forma pacífica e com muito respeito.

Gustavo Mioto e Ana Castela

Na última segunda-feira (25), o cantor sertanejo Gustavo Mioto, de 26 anos, e a ‘boiadeira’ Ana Castela, de 19, também anunciaram o fim do relacionamento. O casal, que segundo fãs já se mostrava abalado, havia oficializado o namoro em junho, no Dia dos Namorados. Segundo Mioto, o término não ocorreu por falta de amor, e sim, por vontades diferentes, e não era hora de continuar a relação.

Gustavo Mioto e Ana Castela estavam juntos, publicamente, desde junho de 2023 | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Paula Fernandes e Rony Cecconello

E para finalizar a segunda-feira (25), mais um casal anunciou o fim. A cantora Paula Fernandes publicou em seu Instagram, a notícia de que seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello chegou ao fim. Juntos desde 2019, o namoro entre os dois era discreto e pouco divulgado publicamente. A cantora disse que apesar do término, ela ainda acredita no amor e tem esperança de que ele se abrirá para ela novamente no futuro.

Paula Fernandes e Rony Cecconello estavam juntos desde 2019 | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Arthur Aguiar e Jhenny Santucci

Na segunda-feira, dia 18 de setembro, Arthur Aguiar, campeão do BBB22, anunciou em suas redes sociais o fim de seu relacionamento com a influenciadora e cabeleireira Jhenny Santucci, com quem espera um bebê. O casal estava junto há três meses, pois após descobrirem a gravidez, tentaram engatar em um relacionamento sério, chegando a morar juntos por um tempo. Apesar do namoro ter chegado ao fim, Arthur afirmou que cuidará do filho com amor e carinho e será um pai presente.

Jhenny Santucci e Arthur Aguiar esperam um filho juntos | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Luísa Sonza e Chico Moedas

Para a tristeza dos fãs e dos corações apaixonados que dedicaram a música "Chico" a seus amados, a notícia do término de Luisa Sonza e Chico Moedas, divulgada por Luísa na última quarta-feira (20), gerou uma grande repercussão. O anúncio foi feito pela cantora, que revelou ter sido traída no programa matinal "Mais Você", da apresentadora Ana Maria Braga.

Após quatro meses de relacionamento, Chico traiu a cantora Luísa Sonza | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Lexa e Mc Guimê

Após um ano conturbado no relacionamento, com Mc Guimê sendo expulso do BBB23 por acusações de importunação sexual, o relacionamento da cantora Lexa e do artista Mc Guimê, chegou ao fim na última quinta-feira (21). O casal, que chegou a se separar após a saída de Guimê do reality, havia reatado o casamento em junho. Nas redes sociais, a dupla anunciou o término após oito anos juntos, sem detalhes sobre a motivação.