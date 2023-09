"Sabe que fez m*rd*!", diz Casimiro sobre Chico Moedas, ex de Sonza

O influenciador e streamer Casimiro, amigo de Chico Moedas, agora ex-namorado de Luísa Sonza, quebrou o silêncio sobre a traição que veio à tona após leitura de uma carta pela cantora ao vivo na TV, nesta quarta (20). Durante live realizada na Twitch, na madrugada desta quinta (21), Cazé comentou a polêmica.

Segundo um dos influenciadores mais famosos da atualidade, Casimiro Miguel, ele descobriu que o amigo, inspiração da música 'Chico', havia traído a cantora, na última terça-feira (19), quando eles se encontraram pessoalmente em uma partida de futebol que a equipe da Cazé TV participaria.

“Eu fui rever o Chico ontem, antes do jogo. O Chico estava com uma cara de c*, meio de canto. Aí eu falei: ‘Cara o que aconteceu?’. Aí ele me contou que tinha feito a m*rd* que ele fez. Que m*rd* que esse moleque fez", revelou Cazé.

Em seguida, Casimiro diz que, ontem (20), Anna Beatriz, sua esposa, o acordou contando sobre a participação de Luísa no Mais Você, de Ana Maria Braga. Após a repercussão, o streamer afirma que não conseguiu manter contato com Chico, já que, de acordo com ele, o ex de Sonza teve o WhatsApp vazado e o perfil do Instagram derrubado por uma série de denúncias.

“Ele está triste, está chateado, porque ele sabe que foi b*b*c*. Acho que ele sabe que fez m*rd*. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça dele. Não gostaria de ser porta-voz desse v*g*b*nd*, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta, ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada”, concluiu Casimiro.

A traição de 'Moedas' foi revelada pela própria Luísa Sonza. Ao vivo, sentada na mesma mesa em que a apresentadora Ana Maria Braga, ela leu, visivelmente emocionada, uma carta feita por ela mesma, em que anunciou o fim do casal e expôs a motivação, uma traição em um banheiro de um bar.

“Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar. [...] Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, declarou.

O casal ficou junto por cerca de quatro meses e anunciou o relacionamento publicamente em julho. Antes de namorar com a cantora, o niteroiense Francisco Veiga viveu uma relação de nove anos.