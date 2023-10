Uso de esteróide pode ter gerado embolia de Saulo Poncio

Um anabolizante pode ter sido a causa do problema de saúde que hospitalizou o cantor Saulo Pôncio, de 27 anos. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio desde terça (03/10), o artista teria desenvolvido uma embolia gasosa arterial cardíaca depois de fazer uso de um esteróide, segundo informações publicadas pelo jornalista Léo Dias. A assessoria do artista não confirmou a informação.

De acordo com o jornalista, um familiar de Saulo, que não teve a identidade divulgada, afirmou que o influenciador teria aplicado o hormônio Durateston pouco antes da internação. Um outro familiar teria feito a aplicação da injeção, de acordo com o relato.

Leia também:



➢ Rodrigo Faro gera polêmica após revelar que se recusa a pagar R$400 para piscineiro

➢ Livraria Saraiva pede falência após 109 anos de história

O Durateston é uma substância feita à base de testosterona sintética e costuma ser usado irregularmente para estimular o crescimento da massa muscular. Caso a aplicação seja feita de forma incorreta, com excesso de ar na seringa, pode acabar ocasionado em uma obstrução nos vasos sanguíneos.

A equipe do cantor não comentou o relato publicado por Leo Dias. Nesta quarta (04/10), os assessores publicaram um stories informando que o artista deu entrada em uma unidade de saúde depois de sentir fortes dores no tórax.

"Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca, e no momento encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve traremos atualizações", afirma a nota.