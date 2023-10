Livraria Saraiva pede falência após 109 anos de história

A rede de livrarias Saraiva informou, na quarta-feira (4), que protocolou o pedido de falência, na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A empresa estava em recuperação judicial desde 2018.

No mesmo comunicado, a Saraiva disse ainda que a RSM Brasil Auditores Independentes não presta mais serviços de auditoria à rede. Quando a rede entrou em recuperação judicial, tinha dívidas que somavam R$ 675 milhões, com 1,1 mil credores. No final de setembro, encerrou as atividades em todas as lojas físicas, mantendo apenas as vendas online.

Leia também



➢ Projeto social de jiu-jitsu em SG realiza campeonato para arrecadar fundos

➢ Maricá tem menor taxa de roubo de veículos em 20 anos

No segundo trimestre, o prejuízo operacional da empresa atingiu R$ 11 milhões, 16% maior do que o registrado no ano anterior. A receita das lojas físicas havia caído 60,2% e, nos três meses entre abril e junho, o faturamento do site somou apenas R$ 128 mil, o equivalente a R$ 1,4 mil por dia, um recuo de 78% sobre o mesmo período de 2022.



História centenária

A falência põe fim à história mais que centenária da rede, que chegou a ter mais de cem lojas espalhadas pelo país. A Saraiva foi fundada em 13 de dezembro de 1914 por Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva, um imigrante português. Surgiu, portanto, há 109 anos. No início da recuperação judicial, em 2018, ela ainda mantinha 85 unidades em 17 estados.

Agora, a falência deve ser formalizada pela Justiça. Depois disso, o administrador judicial da companhia vai se desfazer dos bens e distribuí-los entre os credores. No caso, a prioridade será dada às dívidas trabalhistas, seguidas pelas com o Fisco.