Aos 27 anos, Saulo Poncio é internado em UTI com embolia gasosa; entenda

Saulo Poncio, de 27 anos, está internado na UTI de um hospital no Rio após ser diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca. Através de informações divulgadas por um comunicado postado nas redes sociais do cantor, nesta quarta-feira (4), ele teria dado entrada na emergência hospitalar na noite de terça-feira (3), após sentir fortes dores no tórax.

"Na noite de terça-feira, Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca, e no momento encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve traremos atualizações", dizia o comunicado.

Embolia gasosa arterial cardíaca



A embolia gasosa arterial cardíaca é uma obstrução causada por bolhas de ar que obstruem os vasos sanguíneos e é considerado um problema grave.

Como identificar uma embolia gasosa?

Falta de ar de maneira súbita, tontura, náusea, dor na região atrás do esterno, sensação de morte iminente e ansiedade estão entre os sintomas que podem se manifestar em caso de embolia gasosa. Entre os sintomas neurológicos, podemos citar confusão e perda de consciência.

Saulo é pai de Davi, de 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 4 meses, frutos de seu relacionamento com a influenciadora Gabi Brandt. Eles foram casados de 2019 a 2022.