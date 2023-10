Ex-BBB Key Alves faz revelações sobre sua linha de perfumes

A ex-BBB Key Alves fez novas revelações sobre o lançamento da sua linha de perfumes durante uma participação em uma live do apresentador Lucas Maciel, nessa segunda-feira (2). A paulista confessou que cada fragrância será edição limitada e terá inspiração em uma cidade diferente.

Segundo a jogadora de vôlei, a ideia de ter a sua própria linha de fragrâncias, a "Key Parfum", surgiu após o fim do romance com o também ex-BBB Gustavo Benedeti. Os dois se conheceram no reality, namoraram por dois meses e tiveram um término com trocas de farpas.

O primeiro perfume a ser lançado teve toda a sua campanha gravada na Itália e receberá o nome de uma cidade italiana famosa pelo amor. De acordo com Key, a fragrância terá uma "pegada de romance e sensual" e mostrará a conexão da jogadora com um "gringo".

"Cada edição de um perfume vai ser um cara diferente, uma historia diferente. E essa realmente foi sobre o amor", contou a ex-BBB e ex-La Casa de Los Famosos México.

A paulista também revelou que a próxima cidade a ser tema para sua linha será o Rio de Janeiro.