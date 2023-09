Processo contra Key Alves por racismo com Fred Nicácio é arquivado

A Justiça do Rio inocentou a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, alémdos colegas de reality Gustavo Benedetti e Cristian Vanelli, das acusações de racismo pelo médico Fred Nicácio. A decisão judicial chega alguns meses após um desentendimento entre eles, ocorrido enquanto participavam do reality show Big Brother Brasil 2023, da Rede Globo.

O processo acusava Key, Gustavo e Cristian de "conduta preconceituosa e intolerante contra a religião de Fred Nicácio" e não foimovido pelo médico, mas pelo advogado William David, da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital. De acordo com informações obtidas pelo colunista Léo Dias, a Justiça decidiu arquivar a ação.

Relembre o caso:



Nem Fred nem Key comentaram diretamente a decisão da Justiça. A jogadora de vôlei, porém, usou seu perfil no Twitter/X para deixar uma mensagem que muitos seguidores interpretaram como uma comemoração do resultado judicial. "Nunca desacreditem de quem é você, e nunca aceitem alguém falar o que você não é. Sua essência só você e Deus sabem! Sempre soube da minha", escreveu Key.

Nunca desacreditem de quem é você ! E nunca aceitem alguém falar o que você não é.

Sua essência só você e Deus sabe !

Sempre soube da minha 🙏🏻 — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) September 5, 2023

Em determinado do reality no início deste ano, Key, Cristian e Gustavo foram flagrados conversando sobre as preces que Fred fazia antes de dormir e disseram sentir medo dos hábitos religiosos do participante, que é adepto do Culto de Ifá.

Depois de deixa o programa, Fred Nicácio classificou os comentários como intolerância religiosa. "Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso aniquila pessoas. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Eu jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. E é muito sério você associar religiões de matrizes africanas com maldade, desejos ruins. O que há de mal nisso? Eu quero que alguém levante a voz e me diga", afirmou o médico, na época.