Key Alves fala sobre término com Gustavo: 'Não vamos continuar amigos'

De acordo com Key, Gustavo pensou "só nele" - Foto: Reprodução

De acordo com Key, Gustavo pensou "só nele" - Foto: Reprodução

A ex-BBB Key Alves se pronunciou sobre o fim do seu relacionamento com Gustavo Benedeti nas suas redes sociais. A jogadora de vôlei fez uma publicação em seu Instagram, esclarecendo que o término não foi amigável.

Após rumores de que o namoro teria terminado, Gustavo fez um pronunciamento confirmando as informações e afirmando que o casal manteria a amizade.

No entanto, Key não gostou muito do que seu ex falou e fez questão de publicar sua versão dos fatos para os fãs.

A jogadora de vôlei lamentou a sua vida ter sido tão exposta ao público nos últimos meses. Além disso, afirmou que a decisão de terminar a relação partiu de Gustavo e que o ex-BBB teria pensado “só nele”.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em dois meses para o mundo todo. [...] Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste”, disse a atleta.