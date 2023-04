Key Alves e Gustavo terminam namoro após dois meses juntos

Key Alves e Gustavo Benedeti não estão mais juntos. Na noite da última segunda (3), Key publicou uma foto chorando, o que levantou suspeitas de um possível término do casal. O que era apenas um rumor, foi confirmado pelo ex-BBB na manhã desta terça (4), em suas redes sociais.

De acordo com amigos do casal, a iniciativa para o fim do namoro foi de Gustavo e o término aconteceu de forma amigável. No entanto, Key estaria arrasada com a situação.

Gustavo publicou em seus stories que Key é uma pessoa incrível e, por isso, não quer continuar na relação e machucá-la.

"Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós", disse.

Key ainda não se pronunciou sobre o assunto.