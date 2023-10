Pela primeira vez, Preta Gil posta foto com bolsa de ileostomia: ‘Não tenho vergonha’

A cantora Preta Gil, de 49 anos, publicou, pela primeira vez, no último domingo (1), fotos usando uma bolsa de ileostomia. Nas imagens, Preta aparece sorrindo de lingerie, com uma camisa branca e a bolsa exposta.

Na legenda, a cantora escreveu: "Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata".

Preta está com a bolsa acoplada a seu corpo desde que realizou uma cirurgia, no final de agosto, para a retirada de um tumor no intestino, que vem tratando desde janeiro deste ano. A filha de Gilberto Gil passou 28 dias internada no Hospital Sírio Libanês, e recebeu alta no dia 10 de setembro.

Em processo de recuperação, Preta já voltou aos palcos e recebeu autorização de seus médicos para passar alguns dias em sua casa no Rio de Janeiro, de onde segue com o tratamento contra o câncer, em busca da cura.

Nos comentários de sua publicação, Preta Gil recebeu o apoio dos fãs e de amigos famosos. "Você é necessária, meu amor! Te amo! Sua vida é uma missão!", disse o cantor Thiaguinho. "Que potência", declarou a atriz e comediante Mônica Martelli.

"Eu não tenho essa bolsa. Mas, o que você faz pela autoestima das pessoas, Preta, me faz te admirar ainda mais. Isso é lindo! Mostrar que está tudo bem usar essa bolsinha e que ela representa a cura!", elogiou uma fã. Outra ainda agradeceu à Preta pela inspiração: "Vou começar meu tratamento nesta semana e tua força me levanta. Sou muito grata por isso".