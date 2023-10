Viradouro já tem samba para o próximo carnaval

A Viradouro será a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí no espetáculo do Grupo Especial em 2024 - Foto: Divulgação

Ao fim de uma noite de festa, a Unidos do Viradouro escolheu o samba que irá embalar seus componentes do Carnaval de 2024. A composição que venceu o concurso que teve 24 obras inscritas tem como líder da parceria Claudio Mattos. As outras duas obras finalistas tinham como principais autores Dudu Nobre e Lucas Macedo.

O evento que lotou a quadra da escola, em Niterói, teve apresentação de um megashow, com a participação de representantes de todos os segmentos, da rainha de bateria Erika Januza, das musas Carolina Macharete, Lore Improta, Bellinha Delfim e Thays Busson, e de Luana Bandeira, destaque da agremiação. O elenco de 180 artistas, dirigido e coreografado por Valci Pelé, responsável pela ala de passistas, estreou figurino confeccionado especialmente para a ocasião. O roteiro musical passeou pela história da Viradouro, através de sambas-enredo marcantes da vermelho e branco.

O intérprete Wander Pires, que teve passagem anterior na Viradouro no desfile de 2010 e está de volta à escola, e mestre Ciça, na liderança da bateria, foram alguns dos outros destaques da noite.

O título do enredo que a escola levará ao Sambódromo no ano que vem é “Arroboboi, Dangbé”, do carnavalesco Tarcísio Zanon. A Viradouro será a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí no espetáculo do Grupo Especial em 2024.

Samba Viradouro 2024

Compositores: Claudio Mattos, Claudio Russo, Julio Alves, Thiago Meiners, Manolo, Anderson Lemos, Vinicius Xavier, Celino Dias, Bertolo e Marco Moreno

EIS O PODER QUE RASTEJA NA TERRA

LUZ PRA VENCER ESSA GUERRA, A FORÇA DO VODUN

RASTRO QUE ABENÇOA AGOJIÊ

REZA PRA RENASCER, TOQUE DE ADARRUM

LEALDADE EM BRASA RUBRA, FOGO EM FORMA DE MULHER

UM LEVANTE À LIBERDADE, DIVINDADE EM DAOMÉ

JÁ SANGROU UM OCEANO PRO SEU RITO INCORPORAR

NUM BRASIL MAIS AFRICANO, OUTRA AREIA, MESMO MAR

ERGUE A CASA DE BOGUM, ATABAQUE NA BAHIA

YA É GU RAINHA, HERDEIRA DO CANDOMBLÉ

CENTENÁRIO FUNDAMENTO DA COSTA DA MINA

SEMENTE DE UMA LEGIÃO DE FÉ

VIVE EM MIM

A LEALDADE DAS IRMÃS DE COR

E A FORÇA QUE HERDEI DE HUNDÉ E DA LUTA MINÓ

VAI SERPENTEANDO FEITO RIO AO MAR

ARCO-ÍRIS QUE NO CÉU VAI CLAREAR

AYI! QUE SEU VENENO SEJA MEU PODER

BESSEN QUE CORTA O AYIN-AGBÈ

SAGRADO GUME-KUJO

VODUNSIS O RESPEITAM, CLAMAM KOLOFÉE

OS TAMBORES REVELAM SEU AFÉ

Ê ALAFIOU, Ê ALAFIÁ, É O NINHO DA SERPENTE

JAMAIS TENTE AFRONTAR

(PREPARADO PRA LUTAR)

ARROBOBOI MEU PAI, ARROBOBOI DANGBÊ

DESTILA SEU AXÉ NA ALMA E NO COURO

DERRAMA NESSE CHÃO A SUA PROTEÇÃO

PRA VITÓRIA DA VIRADOURO