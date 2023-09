Atriz nega ter sido pivô de separação entre Sandy e Lucas Lima

Atriz, que trabalhou com Lucas em espetáculo teatral, foi apontada como novo 'affair' do artista - Foto: Divulgação/Reprodução

Atriz, que trabalhou com Lucas em espetáculo teatral, foi apontada como novo 'affair' do artista - Foto: Divulgação/Reprodução

Depois de ter sido apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima, a atriz Bruna Guerin, de 38 anos, usou seu perfil no Instagram para se posicionar a respeito das acusações. Em publicação feita nesta quarta (27/09), a artista negou os boatos e desabafou sobre a "onda de ódio" que recebeu desde que os rumores começaram a circular nas redes sociais.

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho", escreveu a atriz na postagem.

No texto, ela ainda prestou solidariedade ao ex-casal "nesse momento que estão passando" e comentou brevemente sobre os efeitos que os comentários negativos têm tido. "Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", afirmou Bruna.

Nos comentários da publicação, colegas e pessoas próximas à artista prestaram seu apoio. Entre eles, estão a própria Sandy e Lucas Lima. Ambos apareceram nos post para deixar um emoji de coração na aba de comentários.

Bruna trabalhou junto com Lucas no espetáculo teatral "Once - O Musical", exibido entre os meses de março e maio no Rio e em São Paulo. Na peça, eles interpretaram um par romântico. Depois que o cantor e a ex-esposa anunciaram a separação, na última segunda (25), internautas e alguns veículos de mídia começaram a afirmar que Bruna teria sido pivô do divórcio.