Sandy e Lucas Lima teriam feito tatuagem juntos antes de divórcio

O ex-casal Sandy e Lucas Lima, que anunciou o fim de seu relacionamento na última segunda-feira (25/09), fez tatuagens juntos alguns dias antes de comunicar o divórcio. Segundo informações publicadas pelo jornal "Extra", os dois fizeram tatuagens que se completam às vésperas de oficializar a separação.

A tatuagem, como é possível ver em registros compartilhados por eles ao longo do último mês, é de uma árvore partida ao meio, verticalmente, com cada metade da árvore no braço de um cônjuge. O desenho foi visto no braço deles em stories e fotos publicados durante uma viagem que fizeram em família à Eurodisney, na França, durante o mês de setembro. Confira as imagens:

De acordo com informações do veículo, na última semana de agosto, Lucas ainda não tinha a tatuagem. Ainda não se sabe se o desenho foi feito antes ou depois do casal decidir se separar.

Nesta terça (26/09), o dois participaram, juntos, de uma gravação no estúdio da Rede Globo. Eles vão aparecer juntos no programa Altas Horas, no próximo sábado (30/09), e devem comentar a separação, segundo informações de espectadores que participaram da gravação.