Atriz é apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima

Apesar do anúncio do divórcio entre Sandy e Lucas Lima ter deixado no ar um clima amistoso e pacífico, internautas e fãs do casal começaram a tentar apontar um motivo para o rompimento. E, no meio das especulações, uma atriz que contracenou com Lucas passou a ser apontada como suposto pivô do término.

A atriz Bruna Guerin, de 38 anos, fez par romântico com o músico na peça 'Once, o Musical', que ficou em cartaz de março a maio deste ano. No espetáculo, o personagem de Lucas se apaixona pela personagem protagonizada por Bruna. Na história ela é casada e ele vem de um relacionamento amoroso frustrado.

Leia também:

Sandy e Lucas Lima anunciam fim do casamento

“A bruxa está solta!” Veja os casais famosos que se separaram esta semana

Após os boatos começaram a circular, Bruna passou a ser atacada na internet. Usuários de uma rede social deixaram mensagens ofensivas em um perfil da atriz, que logo desativou os comentários de alguns posts e limitou os dos demais. A artista foi acusada de "roubar" o marido de Sandy e foi chamada de "fura olho".

De acordo com 'A Hora da Venenosa', da Record TV, pessoas próximas ao ex-casal afirmam que a separação partiu dele e que Lucas já estaria sendo consolado por uma atriz.

Sandy e Lucas Lima se separaram após 24 anos juntos, 15 anos de casamento e um filho. O anúncio foi feito através de uma publicação em uma rede social, no início da tarde desta segunda-feira (25). No texto, o casal faz questão, ainda, de enfatizar que a decisão não foi "impulsiva" e pediu aos fãs e seguidores que respeitem a família nesse momento.