Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta hospitalar

Após passar 11 dias internado por conta de um problema pulmonar, o vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, recebeu alta hospitalar e voltou para casa na última semana. Segundo informações confirmadas pelo conjunto musical nas redes sociais, o cantor foi liberado pelos médicos na última quinta (21/09) e passa bem.

“Agradeço a todos pelas orações, pelas preces, por tudo, independente de religião. [É] a prova de que a corrente da união, do bem, sempre vence”, celebrou Anderson, ao lado dos companheiros de grupo, em um vídeo publicado no perfil oficial do Molejo nas redes sociais.

Relembre:

➢ Vocalista do Molejo está internado com embolia pulmonar no Rio

Ele estava internado no Hospital Unimed Barra, na Zona Oeste do Rio, desde o dia 10 de setembro, quando deu entrada no hospital para tratar do que pensava se tratar de uma pneumonia. Lá, ele descobriu que seu quadro era o de embolia pulmonar, o que o obrigou a passar mais tempo no hospital do que o previsto inicialmente.

O artista deve passar as próximas semana se recuperando em casa, mas planeja voltar em breve aos compromissos agendados pelo grupo. Anderson segue, desde o ano passado, em tratamento por conta de um câncer inguinal, na região da virilha. Ele chegou a compartilhar que estava curado, mas anunciou, em maio deste ano, que precisou retomar o tratamento.