Luísa Sonza recebe multa de mais de 17 mil reais por show em SP

Depois da repercussão pública que seu término com o streamer Chico Moedas ganhou na última quarta (20/09), o nome de Luísa Sonza voltou a aparecer nas manchetes nesse final de semana; dessa vez, para outra notícia não muito agradável para a cantora. A artista terá que pagar uma multa de mais de 17 mil reais por conta de um show que realizou em São Paulo em 2021.

A multa, que totaliza R$ 17.729,89, foi cobrada pela Prefeitura de São Paulo e é referente a uma performance que a artista realizou na Avenida Paulista sem a devida autorização dos órgãos municipais responsáveis por esse tipo de apresentação. O show aconteceu 'de surpresa' no dia 19 de dezembro de 2021, para divulgação do seu álbum Doce 22.

Segundo a Subprefeitura da Sé, o show aconteceu no horário em que a via tem trânsito de carros interrompido, mas não recebeu aval do órgão previamente. De acordo com a intimação, não houve a notificação da área que seria cercada, do uso de equipamentos de som.



O programa da Prefeitura que permite esse tipo de manifestação artística prevê que elas devem ser feitas "mediante pactuação com a respectiva Subprefeitura, com validade de até 30 dias, podendo ser renovadas até o período máximo de 90 dias". A assessoria da artista não se pronunciou publicamente sobre a multa.